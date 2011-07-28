Минрегионстрой к отопительному сезону подготовит идеологию формирования тарифов на ЖКУ

Министерство регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины к нынешнему отопительному сезону планирует подготовить идеологию формирования тарифов на жилищно-коммунальные услуги.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня в интервью журналистам сообщил министр регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Анатолий БЛИЗНЮК.

«К началу отопительного сезона и формирования бюджетной политики на следующий год мы должны подойти с четким пониманием, что делать с тарифом, если его повышать, то как, чтобы люди от этого не пострадали… Мы отработаем идеологию этого процесса, а потом будет принято решение соответствующими органами государственного управления. Если нужно закон, Верховная Рада будет принимать решение», - сказал он.

Глава ведомства считает, что к отопительному сезону необходимо также решить вопрос с введением дифференцированных тарифов на воду для населения.

«Если сегодня европеец потребляет 75 литров холодной воды, 75 литров горячей в сутки, то есть всего 150 литров, а мы – 360, то нам надо сказать, что 150 литров – это одна цена, 200 – это другая цена, а 300 – третья цена. Дифференцировано необходимо подходить, как делается в цивилизованном мире. По электроэнергии и газу эта норма у нас уже работает», - пояснил министр.

А.БЛИЗНЮК отметил, что при формировании бюджета на 2012 год министерство проанализирует структуру себестоимости тарифа, учитывая социальные стандарты, энергосбережение, техническое перевооружение, то есть целый комплекс вопросов, которые помогут сформировать оптимальную цену услуги.