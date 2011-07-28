Янукович в октябре откроет во Львове евростадион

Торжественное открытие евростадиона во Львове состоится 28 октября при участии Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА.

Об этом сегодня во Львове сказал вице-премьер-министр – министр инфраструктуры Борис КОЛЕСНИКОВ, сообщили УНИАН во Львовской облгосадминистрации.

«Президент Украины торжественно откроет стадион 28 октября, а первый матч на этом стадионе будет проведен уже 15 ноября между сборными Украины и Австрии», – сказал Б.КОЛЕСНИКОВ.

Он отметил, что после завершения чемпионата стадион будет принимать как футбольные поединки местных команд, так и различные культурные и развлекательные мероприятия.

Вице-премьер заметил, что конкурс на название львовской футбольной арены будет объявлен после Евро-2012.

«Рабочее название на сегодня – «Арена Львов». Мы долго советовались с УЕФА, хотели в этом году провести конкурс, но к Евро-2012 коммерческого названия стадион не может иметь», – подчеркнул Б.КОЛЕСНИКОВ.