Янукович подписал закон о повышении прозрачности в расчетах за коммунальные услуги

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ подписал Закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно совершенствования порядка расчетов за жилищно-коммунальные услуги и повышения качества их предоставления».

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада Украины приняла данный закон 5 июля.

Законом вносятся поправки в законы «О жилищно-коммунальных услугах», «О теплоснабжении» и Хозяйственный кодекс Украины, которыми уточняется порядок расчетов за жилищно-коммунальные услуги и отдельные нормы по улучшению качества их предоставления.

Изменениями к Хозяйственному кодексу предусмотрено, что оплата энергии, которая отпускается, осуществляется в соответствии с условиями договора Договор может предусматривать предварительную оплату, плановые платежи с последующим перерасчетом или оплату, что производится за фактически отпущенную энергию.

Кроме того, законом внесены изменения в Закон о «Жилищно-коммунальных услугах». Которыми предусмотрено, что коммунальные услуги предоставляются потребителям бесперебойно, за исключением времени перерывов проведение ремонтных и профилактических работ исполнителем/производителем по графику, согласованному с исполнительными органами местных советов или местными государственными администрациями согласно действующим нормативным документам. Допустимая продолжительность перерывов в предоставлении услуг, их повторяемость устанавливаются центральным органом исполнительной власти по вопросам жилищно-коммунального хозяйства на основании действующих стандартов, нормативов, норм, порядков и правил эксплуатации, проведение текущего и капитального ремонтов, реконструкции объектов жилищного фонда.

Также предусматривается, что коммунальные услуги не предоставляются в межотопительный период для систем отопления, решение о начале и окончании которого принимается исполнительными органами соответствующих местных советов или местными государственными администрациями исходя из климатических условий, согласно действующим строительным нормам и правилам, правилам технической эксплуатации и другим нормативным документам. Межотопительный период должен начинаться и заканчиваться одновременно для всех категорий потребителей.

Коммунальные услуги предоставляются потребителям бесперебойно за исключением времени перерывов на ликвидацию последствий аварий или действия непреодолимой силы. Перерыв в предоставлении коммунальных услуг, возникшего вследствие аварии или действия непреодолимой силы, должна быть ликвидирована в кратчайшие сроки, которые определяются нормативными документами. Если ликвидация последствий аварии или действия непреодолимой силы требует более одной эпохе, исполнитель/производитель совместно с органами местного самоуправления осуществляет меры по уменьшению его негативного влияния на потребителей .

В случае применения перерыва в предоставлении услуг исполнитель / производитель обязан сообщить через средства массовой информации о таком перерыве потребителю не позднее чем за 10 дней (за исключением перерыва, возникшего вследствие аварии или действия непреодолимой силы). В сообщении необходимо указать причину и срок перерыва в предоставлении соответствующих услуг.

Исполнитель/производитель обязан произвести перерасчет стоимости коммунальной услуги в случае перерыва в ее предоставлении для каждого из потребителей в течение месяца со времени ее наступления. Перерасчет должен быть отражен в платежных документах, отправленных потребителям за текущий или следующий расчетный период.

Договор не может содержать условия, которыми вводятся дополнительные виды оплаты услуг, не предусмотренные типовыми договорами на предоставление жилищно-коммунальных услуг, утвержденными Кабинетом министров Украины.

Плата за предоставленные жилищно-коммунальные услуги начисляется ежемесячно в соответствии с условиями договора в порядке, определенном Кабинетом министров.

Платежный документ может содержать графы, в которых указываются суммы к оплате за предоставленные услуги, не проплаченные полностью потребителем в предыдущий расчетный период. Платежный документ не может содержать граф, в которых указываются суммы за оплату услуг, не предусмотренных договором, или суммы доплат за предоставленные услуги сверх предусмотренных действующими тарифами.