Минрегионстрой предложит проекты в сфере ЖКХ на 700 млн. долл. в 2012 году

Министерство регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства планирует предложить проекты в сфере ЖКХ на 700 млн. долл. для финансирования в 2012 году.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня в интервью журналистам сообщил министр регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Анатолий БЛИЗНЮК.

«На следующий год мы готовим под готовые проекты на 700 млн. долл. финансирования. Сколько они примут – это десятая тема, но мы готовим на эту сумму», - сказал он.

Министр также отметил, что министерство будет обращаться к донорским организациям, чтобы разработать как минимум два проекта, «которые 100% донорскими и кредитующими организациями будут приняты».

В частности, один из проектов касается финансирования первого капитального ремонта в жилых домах, где созданы объединения совладельцев многоквартирных домов. Предполагается, что средства на капремонт будут выделяться при условии софинансирования из бюджетов, социально ответственного бизнеса и жителей (минимум 5%).

А.БЛИЗНЮК пояснил, что проекты, запланированные к финансированию в следующем году, будут касаться внедрения подомовых приборов учета, замена и ремонт лифтов.

«Мы берем всю проблематику, и первоочередные задачи – это счетчики, пока подомовые, с обязательным производством того, что мы можем в Украине. Вторая тема – это программа лифтов – в стране не работает 6 тыс. лифтов, из которых 3 тыс. не работают более двух лет. Поэтому мы предложим эти программы для финансирования их в 2012 году в совершенно новой идеологии», - добавил он.

А.БЛИЗНЮК уточнил, что проекты будут предлагаться для финансирования международным финансовым структурам, а также донорским организациям.

«На сегодня существует не менее 15 донорских организаций, которые гранты и кредиты дают. 140 млн. грн. на сегодняшний день министерство реализовывает по разным направлениям…», - добавил министр.