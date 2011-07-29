Киевская власть считает, что ей удалось частично остановить строительный беспорядок

В Киевской городской государственной администрации считают, что им удалось частичного остановить строительный беспорядок в столице.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе КГГА со ссылкой на заместителя председателя Киевской горгосадминистрации Михаила КУЧУКА.

В частности, по его словам, городская власть сделала все возможное, в рамках своих полномочий, чтобы скандальные застройки города были остановлены. Временная комиссия по проверке объектов, которые строятся в центральной исторической части Киева, выявила ряд нарушений разного характера и направила свои выводы в правоохранительные органы, прокуратуру и суд, сообщил заместитель председателя КГГА.

«Сейчас все документы, в том числе и о сносе ТОЦ на Хмельницкого, 7, находятся в суде, а застройщик не имеет разрешения на выполнение строительных работ.

Нам удалось остановить строительный беспорядок в городе, однако в основном только в отношении решений, которые выданы недавно. Безусловно, очень тяжело прекратить то, что строят по решениями, выданным 5 лет назад», - подчеркнул М.КУЧУК.

Заместитель председателя КГГА утверждает, что городская власть оперативно реагирует на сигналы о нарушениях во время строительства и на месте выясняет все обстоятельства. Например, отметил он, по проекту на ул. Флоренции, 9-А, должна проходить реконструкция насосной станции, подвального теплопункта, однако эти объекты были снесены и застройщик запланировал построить офисное здание. Сейчас работы остановлены, все разрешения – отменены.

М.КУЧУК также напомнил, что на предыдущей сессии Киевсовета было принято решение о приостановке осуществления строительства, реконструкции и капитального ремонта зданий в пределах центрального исторического ареала города. Решение было разработано Киевской городской государственной администрацией и внесено на рассмотрение депутатов по представлению председателя КГГА Александра ПОПОВА, сказал он.