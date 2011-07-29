Киевские власти обещают отдать в собственность ОСМД придомовые территории и подвалы

Киевские власти отдадут в собственность объединений совладельцев многоквартирных домов придомовые территории и помещения нежилого фонда, которые находятся на балансе ОСМД.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации со ссылкой на первого заместителя начальника Главного управления жилищного хозяйства Сергея КРУШАНОВСКОГО.

«Сегодня в городскую администрацию обратилось 147 ОСМД с просьбой оформить в собственность придомовые территории. Сейчас мы разрабатываем механизм, который несколько упростит и ускорит процедуру передачи придомовых территорий на баланс ОСМД. Кроме того, если дом находится на балансе ОСМД, жильцы смогут использовать и помещения нежилого фонда», - сказал С.КРУШАНОВСКИЙ.

Также он отметил, что часть столичных ОСМД сдают в аренду придомовые территории, а в помещениях нежилого фонда организуют частную предпринимательскую деятельность.

«Что там будет – это личное дело жильцов. Можно посадить цветы, устроить клумбы или сделать паркинг и зарабатывать деньги. В Киеве есть ОСМД, которые за счет аренды вообще не платят за обслуживание дома и придомовых территорий», – отметил С.КРУШАНОВСКИЙ.