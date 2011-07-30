Конфедерация строителей разработает законопроект по сокращению сроков приобретения права на землю

Конфедерация строителей Украины планирует за месяц разработать концепцию реформирования земельного законодательства, которая предполагает упрощение процедур и сокращение сроков приобретения права на землю.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе конфедерации.

«Внедрение реформы предусматривает создание нового законопроекта, согласно которому будут внесены изменения в другие законы Украины. В результате реформы уменьшатся сроки землеотвода минимум в 5 раз, вместо двух сессий органов местного самоуправления - одна. Процедура землеотвода станет более прозрачной, и как следствие – украинский рынок земли станет привлекательным для инвесторов», - сказал председатель совета директоров Конфедерации строителей Украины Лев ПАРЦХАЛАДЗЕ.

Изменения в законодательство также предусматривают замену получения разрешений на проведение землеотвода на «заявочный» механизм, исключение процедуры согласования места расположения объекта для всех видов объектов (кроме объектов стратегического значения), исключение из процесса отвода земельного участка процедуры проведения стратегического значения экспертизы землеустроительной документации (кроме земельных участков стратегического значения), упрощение процедуры возобновления договоров аренды земельных участков и определения исключительного перечня оснований для отказа органом власти в таком продолжении, усовершенствование процедуры использования права аренды земельного участка или его части, упрощение получения прав на землю для размещения временных сооружений и организации проведения строительных работ согласно плану организации строительства (без конкурса) и др.