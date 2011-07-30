Население Украины в январе-июне оплатило ЖКУ на 102,8%

Жители Украины в январе-июне 2011 года уплатили за жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) 20,6 млрд. грн., что составляет 102,8% от начисленных за этот период сумм.

Об этом УНИАН сообщили в Государственной службе статистики Украины.

Согласно сообщению, среди регионов самый высокий уровень расчетов за ЖКУ наблюдался в Закарпатской, Львовской и Сумской областях (115,4-111,6%), самый низкий – в Крыму, Севастополе и Днепропетровской области (94,7-96,9%).

Средние начисления за жилищно-коммунальные услуги на одного владельца лицевого счета в июне т.г. увеличились на 23,9% по сравнению с соответствующим периодом 2010 года и с учетом электроэнергии (из расчета 150 кВт/ч) составили 226,6 грн.

В Госстате отметили, что задолженность населения по оплате жилищно-коммунальных услуг в июне 2011 года уменьшилась на 3,3% по сравнению с маем и на начало июля 2011 года составила 10 млрд. 708,6 млн. грн.

Средний срок задолженности населения за все услуги составил 3,2 месяца. Уменьшение задолженности произошло во всех регионах страны.

В частности, в июне т.г. задолженность за три и более месяцев имели: за централизованное отопление и горячее водоснабжение – 28,3% владельцев лицевых счетов, за содержание домов и сооружений и придомовых территорий – 23,6%, за вывоз бытовых отходов – 19,3%, за централизованное водоснабжение и водоотвод – 19,1%, за газоснабжение – 20,2%.

В январе-июне 2011 года население уплатило за электроэнергию 4 млрд. 423,5

млн. грн., что составляет 125,8% от начисленных за этот период сумм.

Среди регионов наивысший уровень оплаты за электроснабжение с учетом погашения долгов за предыдущие периоды наблюдался в Закарпатской, Одесской и Херсонской областях (229,2-180,1%), самый низкий – в Черниговской, Сумской, Полтавской и Житомирской областях (76,4-83,2%). Задолженность населения по оплате электроэнергии на начало июля 2011 года составила 3 млрд. 365 млн. грн.

В январе-июне 2011 года население Украины заключило 43,7 тыс. договоров по погашению реструктуризированной задолженности на общую сумму 102,1 млн. грн., а сумма внесенных платежей с учетом долгосрочных договоров составила 96,9 млн. грн.