Аренда офисных площадей в Киеве до конца года может вырасти на 5% - эксперт

Стоимость аренды офисных площадей в Киеве во втором полугодии т.г. в высококачественных объектах может вырасти в пределах 5%, в редких случаях – 10%.

Об этом говорится в обзоре коммерческой недвижимости за первое полугодие 2011 года компании Aurora Development, переданном агентству УНИАН.

Согласно обзору, на протяжении первого полугодия 2011 года арендные ставки на офисные помещения в Киеве во всех классах объектов не продемонстрировали значительных изменений. Тем не менее, наблюдались незначительные колебания в сторону увеличения в некоторых объектах в центральном деловом районе (2-15%) и незначительное снижение ставок на окраине города в некоторых объектах класса «С» на уровне 5-10%. В единичных объектах класса «А» и «В+» наблюдался рост арендных ставок на уровне 15%.

При этом рост арендных ставок на уровне 2-7% наблюдался на офисы площадью до 300 кв. м, расположенные в центральном деловом районе города, а также в некоторых объектах "В" класса, где уровень вакантности был ниже 10%.

По данным компании, на сегодня месячная стоимость аренды 1 кв. м офисных площадей класса «А» составляет 35,09 долл., класса «В+» - 24,69 долл., класса «В» - 20,27 долл., класса «С» - 14,36 долл.