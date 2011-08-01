Ставки аренды на торговые площади в Киеве в т.г. вырастут до 15% - прогноз экспертов

Стоимость аренды торговых площадей в Киеве по итогам 2011 года может вырасти на 12-15%.

Об этом говорится в обзоре коммерческой недвижимости за первое полугодие 2011 года компании Aurora Development, переданном агентству УНИАН.

Согласно обзору, в первом полугодии 2011 арендные ставки в торговых центрах (ТЦ) и торгово-развлекательных центрах (ТРЦ) на помещения торговой галереи (150-250 кв. м) Киева выросли в среднем на 4,68% - до около 79 долл./кв. м/месяц (с учетом НДС).

Ставки аренды для бутиков и торговых галерей площадью до 250 кв. м на конец первого полугодия 2011 г. колеблются в диапазоне 65–200 долл./кв.м/месяц.

Для якорных арендаторов, занимающих площадь от 1 500 кв. м, ставки аренды остались на уровне 10–25 долл./кв. м/месяц.

При этом наивысшие ставки аренды зафиксированы для галерей одежды и обуви, небольших площадей в прикассовых зонах гипермаркетов, вблизи входных групп и навигационных развязок (лифтов, лестниц). В наиболее посещаемых объектах ставки аренды достигают 220–250 долл./кв. м/месяц.

В компании отметили, что среди тенденций первого полугодия наблюдается укрепление схемы фиксированной минимальной арендной ставки плюс процент от оборота, который зависит от арендуемой площади и типа продаваемой продукции (колеблется от 5% до 15%).

При этом во вновь заключенных договорах аренды фиксируется ежегодная индексация ставок аренды минимум на 10–15% в год.