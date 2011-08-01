Вторичка в Киеве в июле подорожала на 0,6% - до 2149 долл./кв. м

Средняя стоимость жилья на вторичном рынке Киева в июле т.г. выросла на 0,6% - до 2149 долл./кв. м, сообщили УНИАН в информационно-аналитическом портале «Столичная недвижимость».

Согласно сообщению, в июле стоимость однокомнатных квартир не изменилась, оставшись на уровне 1916 долл./кв. м, двухкомнатные квартиры подорожали на 0,9% - до 2174 долл./кв. м, трехкомнатные - на 0,4% – до 2161 долл./кв. м, а четырехкомнатные – на 0,1% – до 2642 долл./кв. м.

По данным аналитиков портала, в структуре предложения жилой недвижимости преобладают квартиры, расположенные на правом берегу – 44% (7643 квартиры), квартиры, расположенные на Левом берегу составляют 35% (6039 квартир), в центре Киева – 21% (3618 квартир). С

Специалисты портала отмечают, что доля квартир, впервые выставленных на продажу, в июле составила 7,9% от всего объема предложения. Средняя цена предложения «новых» квартир в Киеве на 5,5% ниже средневзвешенной цены июня и составляет 2019 долл./кв. м.

В общем объеме 1-комнатные квартиры занимают 24%, 2-комнатные – 32%, 3-комнатные – 35%, 4-комнатные – 9%.

В обзоре проанализировано 18146 квартир на вторичном рынке столицы.