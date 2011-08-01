Жителей Луганской области могут оставить без воды и без света

ООО «Лугансквода» из-за долгов перед энергокомпанией может оставить жителей области не только без воды, но и без света.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщила пресс-секретарь ООО «Луганское энергетическое объединение» Виктория КОЛОМЕЕЦ.

Она объяснила, что «Лугансквода» продолжает не в полной мере расплачиваться за потребленную электроэнергию. Так, в июле, по оперативным данным, предприятие должно заплатить за потребленную электроэнергию 21 млн. 142 тыс. грн. Однако от «водников» поступило лишь 9 млн. 348 тыс. Таким образом, «Лугансквода» за потребленную электроэнергию в июле оплатила лишь 44,2%.

В целом долги ООО «Лугансквода» перед энергокомпанией, по оперативным данным на 1 августа 2011 года, достигли 267 млн. 111 тыс. грн. «Лугансквода», согласно заключенным договорам, должна расплачиваться на 100%.

Как заявила В.КОЛОМЕЕЦ, недоплата со стороны водоснабжающих предприятий не позволяет ООО «ЛЭО» в полном объеме расплатиться с «Энергорынком», как того требует договор, заключенный энергетиками с государственным предприятием. В случае невыполнения договорных обязательств перед ГП «Энергорынок» не только предприятию грозят серьезные штрафные санкции, но и в целом области – ограничение ее энергоснабжения.

По словам и.о. директора энергосбыта – руководителя департамента энергосбыта ООО «Луганское энергетическое объединение» Сергея ГОРОБЦОВА, согласно условиям договора, ограничить поставку электроэнергии ГП «Энергорынок» имеет полное право. В случае, если «Энергорынок» решит воспользоваться этим правом, то отключат какую-либо из линий, по которой осуществляется транзит электроэнергии в сети ООО «ЛЭО». «Никто не может предсказать, какую именно отключат линию, в любом случае, пострадают и те потребители, которые добросовестно платят за потребленную энергию», - отметил он.