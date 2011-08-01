Черниговский горсовет утвердил новые ставки земельного налога и арендной платы за землю

Депутаты Черниговского городского совета на очередной сессии 29 июня утвердили новые ставки земельного налога, а также установили размер арендной платы за землю в городе.

Как передает корреспондент УНИАН, во время сессии депутаты внесли изменения относительно увеличения земельного налога только в один пункт.

Согласно решению, ставки земельного налога и размер арендной платы за земельные участки в пользовании или собственности возрастут с 0,06 коп. до 0,12 коп. за 1 кв. м – для строительства и обслуживания жилого дома, хозяйственных зданий и сооружений (приусадебный участок); с 0,10 коп. до 0,50 коп. за 1 кв. м – для индивидуального гаражного строительства; с 0,03 коп. до 0,06 коп. за 1 кв. м – для ведения личного крестьянского хозяйства и индивидуального садоводства, городничества. Этот пункт решения вступит в силу с 1 января 2012 года. Другие – с момента публикации решения сессии горсовета.

Ставки налога на земельные участки на территориях и объектах историко-культурного назначения, использование которых не связано с функциональным использованием этих территорий, начисляются с применением коэффициентов 1,5-7,5. Кроме того, величина арендной платы за землю для земель жилищной и общественной застройки, промышленности, транспорта, связи и технической инфраструктуры, рекреационного назначения установлена на уровне 3-кратного размера земельного налога. В то же время, вычисление размера арендной платы за землю будет проводиться с учетом коэффициентов индексации денежной оценки земель Чернигова. Вместе с тем, в отдельных случаях размер арендной платы может быть увеличен на пленарном заседании сессии городского совета по предложениям постоянных комиссий.

По словам начальника управления земельных ресурсов Юрия ТИТАРЕНКО, в результате увеличения ставок земельного налога и размера арендной платы ожидается увеличение поступлений в городской бюджет.

"Планируется рост платежей на 1-1,2 млн. грн. в год", - сказал он.