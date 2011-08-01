В Киеве в июле продано 1819 квартир – эксперт

В Киеве в июле продано 1135 квартир на вторичном рынке и 684 - в недостроенных домах.

Об этом УНИАН сообщили в агентстве недвижимости SV Realty.

Согласно сообщению, наибольшим спросом пользовались двухкомнатные квартиры (52% сделок), 34% приходится на однокомнатные квартиры и 14% - на объекты с тремя комнатами и более.

Максимальное количество сделок (68%) приходится на квартиры стоимостью до 100 тыс. долл., 22% - в ценовой категории от 100 до 200 тыс. долл. и 10% - в категории свыше 200 тыс. долл.

При этом самым дешевым оставался Дарницкий район со средним показателем 1 418 долл./кв.м на вторичном рынке (1 266 долл./кв.м - на первичном рынке).

Самым дорогим был Печерский район, где средняя цена продажи составила 2 906 долл./кв.м на вторичном рынке (2 472 долл./кв.м - на первичном рынке).

Напомним, по итогам июня 2011 года на вторичном рынке жилья Киева было продано 1 050 квартиры, на первичном рынке – 613 квартир.