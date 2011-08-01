«Сен-Гобен Строительная Продукция Украина» представляет новый стандарт качества теплоизоляции ISOVER G3 touch

Компания «Сен-Гобен Строительная Продукция Украина» представляет на украинском рынке новый стандарт качества теплоизоляции – ISOVER G3 touch. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе компании.

Как указывается в сообщении, при производстве минеральной ваты ISOVER используется новая рецептура на основе натуральных компонентов. В результате материал становится более приятным на ощупь и приобретает характерный медовый цвет.

Новая рецептура позволяет сделать продукт еще более теплым: материалы ISOVER стандарта G3 touch обладают улучшенными теплоизоляционными свойствами и обеспечивают надежную защиту от шума. В доме становится комфортнее, при этом затраты на его отопление уменьшаются.

При этом новые материалы ISOVER безопасны, не воспламеняющиеся и долговечные, а также устойчивые к воздействию влаги.

Новый стандарт качества ISOVER G3 touch гарантирует комфортное применение продуктов. Мягкий на ощупь материал обладает упругостью и прочностью и демонстрирует отличную восстанавливаемость после распаковки.

«Мы хотим сделать комфорт доступным для широкого круга людей и хотим, чтобы нашим покупателям было и приятно работать с качественным продуктом, и приятно жить в доме, утепленном теплоизоляцией ISOVER, − отметил директор компании «Сен-Гобен Строительная Продукция Украина» Николай ТРОИЦКИЙ. − «Территория комфорта» - это не просто декларация или лозунг. Мы выбрали девиз «Территория комфорта» как главное направление развития компании и намерены и в дальнейшем предлагать новые комфортные решения нашим покупателям».

Справка УНИАН. Группа «Сен-Гобен» (Saint-Gobain) основана в 1665 году во Франции как королевская зеркальная мануфактура (Royal Mirror Glass Works). В настоящее время в ее состав входят 1500 компаний из 64 стран мира. Постоянный штат насчитывает около 190 000 сотрудников. Оборот «Сен-Гобен» по итогам 2010 года составил 40,12 млрд евро, чистая прибыль – 1,1 млрд евро. Группа «Сен-Гобен» входит в TOP-100 промышленных корпораций мира. Ее акции котируются на фондовых биржах Парижа, Лондона, Брюсселя, Цюриха, Амстердама и Франкфурта.

«Сен-Гобен» – мировой лидер в производстве и продаже строительной продукции и один из крупнейших в мире производителей плоского стекла для строительства и транспорта.

Сектор «Сен-Гобен Строительная Продукция» – один из самых крупных в группе и составляет порядка 25% в ее общем обороте. Сектор представлен несколькими направлениями: производство минераловатной изоляции (ISOVER), гипсокартона и гипсовых смесей (GYPROC, RIGIPS), строительных растворов (WEBER VETONIT), акустических потолков и панелей (ECOPHON), труб (PAM). «Сен-Гобен Строительная Продукция» занимает ключевые позиции в каждом бизнесе и является мировым лидером на рынке строительных материалов.

Компания «Сен-Гобен Строительная Продукция Украина» работает на украинском рынке с 1995 года.

Продукция ISOVER обеспечивает эффективную защиту от холода и шума, повышает комфорт и энергоэффективность дома. Теплоизоляция ISOVER долговечна и безопасна для здоровья человека и окружающей среды.