Мэр Севастополя: снижение ставок по кредитам — главное условие завершения строительства

Снижение ставок по кредитам — главное условие завершения начатого до кризиса строительства.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Председатель Севастопольской городской государственной администрации Владимир ЯЦУБА заявил в понедельник на брифинге для журналистов.

«Главная задача сегодня, и я об этом говорил премьер-министру Николаю АЗАРОВУ, состоит в том, чтобы решить вопрос снижения ставок по кредитам, в том числе за счет российских банков», - отметил он.

По словам руководителя города, он разобрался в ситуации с незавершенным строительством в Севастополе, и считает, что для решения существующих проблем в первую очередь необходимо решить вопрос кредитования строительных объектов, готовых на 80-90%. «Существующие 22-процентные ставки украинских банков не устраивают застройщиков. Большинство недостроенных объектов были заложены ещё до кризиса, по совершенно другим ценам. Поэтому главная задача сегодня состоит в том, чтобы решить вопрос снижения ставок по кредитам, в том числе за счет российских банков», - подчеркнул В.ЯЦУБА.

Глава ГГА добавил, что в ближайшее время у него состоится встреча с руководством севастопольского отделения российского банка ВТБ, на которой будет обсуждаться вопрос кредитования инвесторов, готовых завершать строительство незаконченных объектов.

Вместе с тем, как отметил В.ЯЦУБА, «налоговая инспекция, ГАСК и управление капитального строительства Севастопольской городской госадминистрации готовят информацию, которая будет обнародована, о тех застройщиках, которые не выполнили свои инвестиционные обязательства.

Как добавил мэр, сейчас уже по восемнадцати таким объектам идут судебные разбирательства. «Также есть проблемы с дисциплиной ведения строительных площадок, и сегодня ГАСК и другие инспекции также занимаются этим вопросом. Всё это текущие стандартные вопросы строительного комплекса, и мы будем их решать», - сказал председатель ГГА.