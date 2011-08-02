Формирование фонда для аренды жилья молодыми семьями может начаться только в 2013 г.

В Украине в 2013 году может начаться формирование маневренного фонда для аренды жилья молодыми семьями без права выкупа.

Об этом сообщил сегодня на пресс-конференции в УНИАН глава правления Государственного фонда содействия молодежному жилищному строительству Леонид РИСУХИН.

По его словам, создание такого фонда предусмотрено презентованным сегодня законопроектом «Об особенностях государственной поддержки обеспечения молодежи жильем».

«Вполне возможно, что с 2013 года начнется формирование такого фонда. Эту идею должны поддержать народные депутаты», - сказал глава правления фонда.

Он уточнил, что фонд будет создаваться на протяжении нескольких лет.

Согласно законопроекту, предусматривается, что жилье, которое предоставляется молодежи в аренду, не подлежит отчуждению, субаренде, бронированию, приватизации, продаже, дарению, выкупу и залогу.

По словам Л.РИСУХИНА, планируется, что арендная плата за такое жилье будет состоять из оплаты жилищно-коммунальных услуг и платы за содержание жилья эксплуатирующей организации. «Арендной платы, которую сверху сегодня платят молодые семьи, не должно быть», - добавил он.

При этом предполагается, что молодые семьи, пользователи такого жилья, имеют право на жилищные субсидии.

В законопроекте также говорится о том, что жилой фонд для предоставления молодым семьям жилья в аренду без права выкупа создается за счет государственного бюджета путем строительства госфондом нового жилья, выкупа (реконструкции) существующих сооружений.

Л.РИСУХИН уточнил, что кроме новостроек и реконструированного жилья, для аренды могут использоваться перепрофилированные административные или производственные здания.

Как сообщал УНИАН, Государственный фонд содействия молодежному жилищному строительству предлагает предоставлять возводимое при участии государства жилье молодым семьям во временную аренду без возможности его приобретения в собственность.