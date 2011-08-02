Симферополь реализует проект единого расчетного «окна» за услуги ЖКХ

Симферополь стал первым городом в Крыму, приступившим к реализации проекта единого расчетного «окна» по платежам за коммунальные услуги.

Об этом УНИАН сообщил пресс-центр мэрии Симферополя.

В городе создана полная электронная база плательщиков за услуги ЖКХ. С 1 августа банковские учреждения и отделения «Укрпочты» могут работать по общей схеме. В мэрии прогнозируют уменьшение количества ошибок, снижение трудоемкости обработки оплаченных извещений, увеличение скорости обслуживания клиентов.

«Это будет удобно симферопольцам. Каждый из нас ежемесячно осуществляет коммунальные платежи по разным расчетным книжкам, в различных отделениях банков. Теперь же жители Симферополя будут получать единую квитанцию за все виды платежей и производить оплату во всех банковских и почтовых учреждениях», - заявил мэр города Виктор АГЕЕВ.

Власти города надеются получить максимально полную информацию о том, кто, когда и сколько уплатил коммунальных платежей, какими субсидиями пользуется, какие имеет задолженности. Это позволит по-новому строить социальные программы для жителей города, объективно анализировать положение в жилищно-коммунальных службах.

«В конечном итоге, такая система позволит заменить все расчетные книжки плательщиков коммунальных услуг на одну пластиковую карту, что существенно упростит симферопольцам расчеты по коммунальным платежам, совершать которые станет возможным и через Интернет», - заявил В.АГЕЕВ.

Компьютерный интерфейс Единой системы приема и учета платежей разработала украинская IT-компания. Внедрением системы в Симферополе занимается предприятие, реализовавшее подобные проекты в Украине.