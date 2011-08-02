В Киевской области в июле продано 1 тыс. 448 земельных участков - эксперт

В Киевской области в июле текущего года на вторичном рынке продано 1 448 земельных участков.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе агентства недвижимости SV Realty (компании SV Development).

Согласно сообщению, наибольшим спросом пользовались небольшие наделы площадью 6-20 соток (83% сделок), 14% приходится на участки площадью от 20 до 50 соток и 3% - на объекты площадью от 50 соток до 1 гектара.

В компании отметили, что средняя цена сделки за июль т.г. незначительно снизилась до 22,8 тыс. долл. (в июне 2011 года средняя цена сделки составляла 23,1 тыс. долл.).

Максимальное количество сделок (61%) приходится на участки стоимостью до 18 тыс. долл., 32% - в ценовой категории от 18 до 30 тыс. долл. и 7% - в категории свыше 30 тыс. долл.

При этом самым дешевым из районов в 60-километровой зоне от Киева оставался Переяслав-Хмельницкий район со средним показателем 1 065 долл./сотка. Самыми дорогими были Киево-Святошинский и Обуховский районы, где средняя цена продажи составила 6 012 долл./сотка и 4 433 долл./сотка соответственно.

Напомним, по итогам июня 2011 года на вторичном рынке земли Киевской области было продано 1 429 участков, при этом средняя цена сделки не превышала 23,1 тыс. долл.