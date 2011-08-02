На первичном рынке Киева стоимость жилья в июле выросла на 0,5%

На первичном рынке Киева средняя стоимость продаж 1-3-комнатных квартир в июле 2011 года выросла на 0,50% (8 долл.) - до 1 593 долл./кв. м.

Об этом УНИАН сообщили в консалтинговой компании «SV Development».

Согласно сообщению, за указанный период самым дешевым оставался Дарницкий район со средним показателем 1 262 долл./кв. м, самым дорогим – Печерский, где средняя цена продажи составила 2 472 долл./кв. м.

По данным компании, за отчетный период рост стоимости 1 кв. м жилья зафиксирован в Шевченковском районе – на 0,70% (14 долл.) – до 2 002 долл./кв. м, Днепровском – на 0,91% (12 долл.) – 1 337 долл., Святошинском – на 0,45% (6 долл.) – до 1 337 долл., Деснянском – на 1,56% (20 долл.) – до 1 301 долл./кв. м, Дарницком – на 0,80% (10 долл.) – до 1 262 долл., Печерском районе – на 1,02% (25 долл.) – до 2 472 долл./кв. м.

При этом снижение стоимости 1 кв. м жилья наблюдалось в Голосеевском районе – на 0,31% (5 долл.) – до 1 623 долл., Соломенском – на 0,35% (5 долл.) – до 1 429 долл., Подольском – на 1,59% (23 долл.) – до 1 425 долл.

В то же время стабилизация стоимости жилья произошла в Оболонском районе – на уровне 1 619 долл.

В компании отмечают, что все цены указаны по результатам реальных сделок.

Справка УНИАН. Компания «SV Development» с 2005 года занимается консалтингом на рынке загородной недвижимости и коттеджных поселков, а также маркетинговыми исследованиями рынка.