Вторичное жилье во Львове подорожало на 0,42% - до 1441 долл./кв. м

На вторичном рынке недвижимости Львова средняя стоимость продажи 1-3-комнатных квартир в июле 2011 года выросла на 0,42%, или на 6 долл., – до 1441 долл./кв. м.

Об этом УНИАН сообщили в консалтинговой компании «SV Development».

Согласно сообщению, за указанный период самым дешевым оставался Сиховский район со средним показателем 1 171 долл./кв. м, самым дорогим – Галицкий, где средняя цена продажи составила 1 813 долл./кв. м.

По данным компании, за отчетный период рост стоимости 1 кв. м жилья в городе зафиксирован в Зализнычном – на 0,70% (9 долл.) – до 1 303 долл./кв. м, Лычаковском районе – на 1,51% (20 долл.) – до 1 341 долл., Франковском – на 0,49% (7 долл.) – до 1 432 долл., Шевченковском – на 0,95% (12 долл.) – до 1 271 долл.

При этом снижение стоимости квадратного метра жилья наблюдалось в Галицком районе – на 0,44% (8 долл.) – до 1 813 долл., Сиховском районе – на 0,76% (9 долл.) - до 1 171 долл./кв. м.

В компании отмечают, что все цены указаны по результатам реальных сделок.

Справка УНИАН. Компания «SV Development» с 2005 года занимается консалтингом на рынке загородной недвижимости и коттеджных поселков, а также маркетинговыми исследованиями рынка.