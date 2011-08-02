На вторичном рынке Одессы средняя стоимость жильця снизилась на 0,54%

На вторичном рынке недвижимости Одессы средняя стоимость продаж 1-3-комнатных квартир в июле 2011 года снизилась на 0,54% (8 долл.) – до 1466 долл./кв. м.

Об этом УНИАН сообщили в консалтинговой компании «SV Development».

Согласно сообщению, за указанный период самым дешевым оставался поселок Котовского со средним показателем 1194 долл./кв. м, самым дорогим – Приморский район, где средняя цена продажи составила 1667 долл./кв. м.

По данным компании, за отчетный период снижение средней стоимости 1 кв. м жилья наблюдалось в Приморском районе – на 0,95% (16 долл.) – до 1667 долл., в районе Таирово – на 0,86% (12 долл.) – до 1377 долл.

При этом рост стоимости 1 кв. м жилья зафиксирован в районе Черемушки – на 0,65% (8 долл.) – до 1232 долл., в районе Молдаванка – на 0,90% (11 долл.) – до 1230 долл., в поселке Котовского – на 0,93% (11 долл.) – до 1194 долл./кв. м.

В компании отмечают, что все цены указаны по результатам реальных сделок.

Справка УНИАН. Компания «SV Development» с 2005 года занимается консалтингом на рынке загородной недвижимости и коттеджных поселков, а также маркетинговыми исследованиями рынка.