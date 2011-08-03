Стоимость коттеджей под Киевом в июле выросла на 1,3% – до 990 долл./кв. м

Средняя стоимость индивидуальных домов (коттеджей) в Киевском регионе в июле 2011 года выросла на 1,33% (13 долл.) – до 990 долл. за 1 кв. м.

Об этом УНИАН сообщили в консалтинговой компании «SV Development».

Как указывается в сообщении, в Киеве стоимость индивидуальных домов за указанный период выросла на 1,99% (26 долл.) – до 1333 долл./кв. м.

При этом в области самым дешевым оставался Сквирский район со средним показателем 204 долл./кв.м, самым дорогим – Обуховский район, где средняя цена продажи составила 1434 долл./кв.м.

По данным компании, в июле т.г. рост стоимости коттеджей зафиксирован в Бориспольском районе – на 0,90% (12 долл.) – до 1348 долл./кв. м, Киево-Святошинском – на 2,47% (34 долл.) – до 1410 долл./кв. м, Макаровском – на 2,64% (25 долл.) – до 973 долл./кв. м, Бородянском – на 1,66% (15 долл.) – до 916 долл./кв. м, Вышгородском – на 2,08% (20 долл.) – до 983 долл./кв. м, Васильковском – на 2,41% (23 долл.) – до 976 долл./кв. м, Кагарлыкском – на 1,08% (7 долл.) – до 654 долл./кв. м, Фастовском – на 2,36% (12 долл.) – до 521 долл./кв. м, Белоцерковском – на 1,76% (9 долл.) – до 520 долл./кв. м, Переяслав-Хмельницком – на 2,38% (10 долл.) – до 431 долл./кв. м, Ракитнянском – на 1,81% (7 долл.) – до 393 долл./кв. м, Богуславском – на 3,31% (12 долл.) – до 374 долл./кв. м, Иванковском – на 2,88% (10 долл.) – до 357 долл./кв. м, Таращанском – на 4,08% (10 долл.) – до 255 долл./кв. м, Сквирском – на 4,08% (8 долл.) – до 204 долл./кв. м.

При этом снижение стоимости домовладений наблюдалось в Обуховском районе – на 0,90% (13 долл.) – до 1434 долл./кв. м, Броварском – на 2,35% (22 долл.) – до 915 долл./кв. м, Мироновском – на 2,70% (13 долл.) – до 469 долл./кв. м, Барышевском – на 3,54% (17 долл.) – до 463 долл./кв. м, Згуровском – на 3,57% (14 долл.) – до 378 долл./кв. м, Яготинском – на 2,09% (8 долл.) – до 375 долл./кв. м.

Справка УНИАН. Стоимость 1 кв. м коттеджей включает в себя стоимость земли (приусадебного участка) и дома (коттеджные поселки не включены).