Стоимость земли в пригороде Киева в июле снизилась на 2,05% – до 3733 долл. за сотку

Средняя стоимость земли в пригороде Киева под коттеджное строительство в июле 2011 года снизилась на 2,05%, или 78 долл., – до 3733 долл. за сотку.

Об этом УНИАН сообщили в консалтинговой компании «SV Development».

Согласно сообщению, в июле самым дешевым оставался Переяслав-Хмельницкий район со средним показателем 1 063 долл./сотка, самым дорогим - Киево-Святошинский район, где средняя цена продажи составила 6 018 долл./сотка.

По данным компании, за указанный период стоимость земельных участков снизилась в Киево-Святошинском районе на 2,81% (174 долл.) – до 6018 долл./сотка, Броварском – на 1,15% (34 долл.) – до 2927 долл./сотка, Бородянском – на 0,86% (16 долл.) – до 1853 долл./сотка, Макаровском – на 2,15% (37 долл.) – до 1687 долл./сотка, Васильковском – на 1,63% (40 долл.) – до 2412 долл./сотка, Обуховском – на 0,96% (43 долл.) – до 4426 долл./сотка, Бориспольском – на 2,33% (95 долл.) – до 3983 долл./сотка, Кагарлыкском – на 0,07% (1 долл.) – до 1532 долл./сотка, Переяслав-Хмельницком – на 0,28% (3 долл.) – до 1063 долл./сотка.

При этом стоимость земельных участков выросла в Барышевском районе – на 0,51% (6 долл.) – до 1192 долл./сотка, Белоцерковском – на 0,64% (8 долл.) – до 1266 долл./сотка, Вышгородском – на 0,42% (13 долл.) – до 3090 долл./сотка, Фастовском – на 0,17% (2 долл.) – до 1177 долл./сотка, Иванковском районе – на 0,80% (9 долл.) – до 1141 долл./сотка.

Справка УНИАН. Компания «SV Development» с 2005 года занимается консалтингом на рынке загородной недвижимости и коттеджных поселков, а также маркетинговыми исследованиями рынка.