Стоимость земли в Одесской области в июле снизилась на 2,2% – до 5 903 долл. за сотку

Средняя стоимость земли в Одесской области под коттеджное строительство в июле 2011 года снизилась на 2,2% (133 долл.) – до 5 903 долл. за сотку.

Об этом УНИАН сообщили в консалтинговой компании «SV Development».

Согласно сообщению, в области самым дешевым оставался Беляевский район со средним показателем 2 703 долл./сотка, самым дорогим - Ильичевск, где средняя цена продажи составила 7 505 долл./сотка.

По информации компании, за указанный период стоимость земельных участков в Овидиопольском районе снизилась на 2,4% (183 долл.) – до 7 440 долл./сотка, в Ильичевске – на 4,13% (323 долл.) – до 7 505 долл./сотка, в Коминтерновском районе – на 1,75% (104 долл.) – до 5837 долл./сотка, в Беляевском – на 1,17% (32 долл.) – до 2 703 долл./сотка, в Белгород-Днестровском – на 2,79% (150 долл.) – до 5230 долл./сотка.

Компания проводит анализ только для участков под индивидуальное жилищное строительство, не включая земли с другим целевым назначением.

Справка УНИАН. Компания «SV Development» с 2005 года занимается консалтингом на рынке загородной недвижимости и коттеджных поселков, а также маркетинговыми исследованиями рынка.