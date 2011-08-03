Работу по введению автоматизированной системы назначения субсидий активизируют

Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ поручил вице-премьер-министру, министру социальной политики Сергею ТИГИПКО активизировать работу по введению автоматизированной системы назначения субсидий населению.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня, 3 августа, на заседании Кабинета министров.

Премьер подчеркнул, что в некоторых случаях жители Украины просто считают неудобным обращаться за предоставлением субсидий.

В частности, Н.АЗАРОВ рассказал, что в ходе поездки в Винницкую область посетил одну из семей, где ему сказали, что наиболее волнующий вопрос - цена на газ, за который семья платит около 500 грн. в месяц. При этом премьер отметил, что доходы семьи позволяют им обратиться за предоставлением субсидии, но семья не обращается за ней, поскольку считает, что самостоятельно справится с оплатой.

«Они считают себя людьми среднего достатка и считают, что справятся самостоятельно… Неудобно просить помощи – вот такие у нас люди. Я лишний раз убедился, что с такими трудолюбивыми, позитивными и совестливыми людьми мы, безусловно, преодолеем кризис и построим совсем новую Украину», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, в июле этого года Кабмин принял постановление «О внесении изменения в Положение о порядке назначения и предоставления населению субсидий для возмещения расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг, приобретение сжиженного газа, твердого и жидкого печного бытового топлива».

В частности, документ предусматривает упрощение механизма начисления субсидий, когда они смогут выдаваться не на срок 6 месяцев, а автоматически на период до изменения в семье условий на право их получения.

Также изменениями урегулирован вопрос о назначении субсидий в семьях, в которых члены семьи отсутствуют длительное время.