Азаров поручил Минрегионстрою разработать программу развития каждого населенного пункта

Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ поручил Министерству регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины совместно с местными властями создать программу развития каждого населенного пункта.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на заседании Кабинета министров.

Н.АЗАРОВ отметил, что в каждом регионе должен быть план развития промышленности, социальной и бытовой сферы.

«Я ставлю задачу Минрегионстрою совместно с местными администрациями разработать программу развития буквально каждого населенного пункта… Каждое село и поселок в Украине должны иметь перспективу. И люди должны об этом знать. Им нужно дать возможность самим планировать развитие своего города», - сказал он.

Премьер отметил, что в ходе последних поездок по регионам, общаясь с жителями различных населенных пунктов, он сделал вывод, что прежде всего их интересуют вопросы не личного характера, а решения проблем, существующих в их населенных пунктах, которые связаны с работой предприятий, медицинских учреждений, а также вопросы организации досуга.

При этом Н.АЗАРОВ подчеркнул, что планы развития населенных пунктов должны быть обсуждены на сборах громад.