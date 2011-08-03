Земля в Днепропетровской обл. в июле подешевела на 0,78% – до 2418 долл. за сотку

Средняя стоимость земли в Днепропетровской области под коттеджное строительство в июле 2011 года снизилась на 0,78%, или 19 долл., – до 2418 долл. за сотку.

Об этом УНИАН сообщили в консалтинговой компании «SV Development».

Согласно сообщению, самым дешевым в области оставался Криничанский район со средним показателем 1004 долл./сотка, самым дорогим – Синельниковский район, где средняя цена продажи составила 2805 долл./сотка.

По данным компании, за указанный период стоимость земельных участков в Днепропетровском районе области снизилась на 0,81% (21 долл.) – до 2558 долл./сотка, в Новомосковском – снизилась на 1,5% (18 долл.) – до 1184 долл./сотка, в Криничанском – снизилась на 1,18% (12 долл.) – до 1004 долл./сотка, в Синельниковском – выросла на 0,5% (14 долл.) – до 2805 долл./сотка.

Анализ компании проводится только для участков под индивидуальное жилищное строительство, не включая земли с другим целевым назначением.

Справка УНИАН. Компания «SV Development» с 2005 года занимается консалтингом на рынке загородной недвижимости и коттеджных поселков, а также маркетинговыми исследованиями рынка.