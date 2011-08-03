Цена земли в Харьковской области в июле выросла на 0,63% – до 1917 долл. за сотку

Средняя стоимость земли в Харьковской области под коттеджное строительство в июле 2011 года выросла на 0,63%, или 12 долл., – до 1917 долл. за сотку.

Об этом УНИАН сообщили в консалтинговой компании «SV Development».

Согласно сообщению, самым дешевым в области оставался Чугуевский район со средним показателем 1114 долл./сотка, самым дорогим – Харьковский район, где средняя цена продажи составила 1993 долл./сотка.

По данным компании, за указанный период стоимость земельных участков в Харьковском районе выросла на 0,61% (12 долл.) – до 1993 долл./сотка, в Дергачевском – на 0,70% (13 долл.) – до 1880 долл./сотка, в Чугуевском – на 1,36% (15 долл.) – до 1114 долл./сотка.

Анализ компании проводится только для участков под индивидуальное жилищное строительство, не включая земли с другим целевым назначением.

Справка УНИАН. Компания «SV Development» с 2005 года занимается консалтингом на рынке загородной недвижимости и коттеджных поселков, а также маркетинговыми исследованиями рынка.