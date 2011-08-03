Стоимость земли в Донецке в июле снизилась на 1,55% – до 4709 долл. за сотку

Средняя стоимость земли в Донецке под коттеджное строительство в июле 2011 года снизилась на 1,55%, или 74 долл., – до 4 709 долл. за сотку.

Об этом УНИАН сообщили в консалтинговой компании «SV Development».

Согласно сообщению, самым дешевым оставался Петровский район со средним показателем 1 575 долл./сотка, самым дорогим - Ворошиловский район, где средняя цена продажи составила 11 956 долл./сотка.

По данным компании, в мае стоимость земельных участков в Ворошиловском районе снизилась на 3,24% (400 долл.) - до 11 956 долл./сотка, в Калининском – на 0,15% (12 долл.) - до 7 764 долл./сотка, в Киевском – на 1,30% (84 долл.) - до 6 356 долл./сотка, в Кировском – на 3,07% (93 долл.) - до 2 939 долл./сотка, в Петровском – снизилась на 1,19% (19 долл.) - до 1 575 долл./сотка, в Куйбышевском – на 0,93% (45 долл.) – до 4 797 долл./сотка, Пролетарском – на 0,75% (14 долл.) - до 1 853 долл./сотка, Ленинском районе - на 3,45% (134 долл.) - до 3 745 долл./сотка.

Справка УНИАН. Компания «SV Development» с 2005 года занимается консалтингом на рынке загородной недвижимости и коттеджных поселков, а также маркетинговыми исследованиями рынка.