Цена земли во Львовской области в июле снизилась на 1,64% – до 2 332 долл. за сотку

Средняя стоимость земли во Львовской области под коттеджное строительство в июле 2011 года снизилась на 1,64% (39 долл.) – до 2 332 долл. за сотку.

Об этом УНИАН сообщили в консалтинговой компании "SV Development".

Согласно сообщению, самым дешевым в области оставался Каменско-Бугский район со средним показателем 1 013 долл./сотка, самым дорогим – Пустомытовский район, где средняя цена продажи составила 2 716 долл./сотка.

По данным компании, за указанный период стоимость земельных участков в Пустомытовском районе снизилась на 1,88% (52 долл.) – до 2 716 долл./сотка, в Яворовском – на 0,48% (9 долл.) – до 1 852 долл./сотка, в Жовковском – на 1,55% (20 долл.) – до 1 270 долл./сотка, в Каменско-Бугском – на 0,39% (4 долл.) – до 1 013 долл./сотка, в Городокском – на 1,43% (25 долл.) – до 1 725 долл./сотка.

Компания проводит анализ только для участков под индивидуальное жилищное строительство, не включая земли с другим целевым назначением.

Справка УНИАН. Компания «SV Development» с 2005 года занимается консалтингом на рынке загородной недвижимости и коттеджных поселков, а также маркетинговыми исследованиями рынка.