Госуправделами выделит еще 21 млн.грн. на ремонт президентской резиденции "Синьогора"

Государственное управление делами выделит еще 21 млн. грн. на ремонт государственной резиденции "Синьогора".

Об этом сообщает Вестник государственных закупок, передает «Украинская правда».

Средства пойдут на завершение капитального ремонта, инженерных сетей и ремонтно-восстановительные работ объектов "Синегоры".

В 2010 году по заказу "Резиденция "Синегора" были выполнены работы по капитальному ремонту инженерных сетей и ремонтно-восстановительные работы на объектах резиденции предприятием "Гарант" Львовской областной организации Украинского общества глухих.

В прошлом году на ремонт резиденции уже было выделено 33 млн. грн.

Резиденции "Синегора" нет еще и 10 лет, и в ней уже делали ремонт при Президенте В.ЮЩЕНКО.

На ремонт резиденций и госдач в Крыму ГУД потратит 152 млн. грн.