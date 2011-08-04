Стоимость торговых площадей в Одессе снизилась на 0,42% - до 1 907 долл./кв. м

Средняя стоимость продажи торговых площадей (не в торговых центрах) на вторичном рынке Одессы в июле т.г. снизилась на 0,42% (8 долл.) - до 1 907 долл./кв. м.

Об этом УНИАН сообщили в консалтинговой компании «SV Development».

Согласно сообщению, самым дешевым оставался Поселок Котовского со средним показателем 1 544 долл./кв. м, самым дорогим - Приморский район, где средняя цена продажи составила 2 133 долл./кв. м.

По данным компании, за указанный период стоимость торговых помещений в Приморском районе снизилась на 0,84% (18 долл.) - до 2 133 долл./кв. м, в районе Таирово – снизилась на 0,59% (11 долл.) - до 1 842 долл./кв. м, в районе Черемушки - выросла на 0,55% (9 долл.) - до 1 660 долл./кв. м, в районе Молдаванка – выросла на 0,88% (14 долл.) - до 1 611 долл./кв. м, в Поселке Котовского – выросла на 0,59% (9 долл.) - до 1 544 долл./кв. м.