Киевскому горсовету возвращены акции «Киевгорстроя» на 114 млн. грн.

Киевскому городскому совету возвращены акции Акционерного общества «Холдинговая компания «Киевгорстрой» на сумму свыше 114 млн. грн.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.

Согласно сообщению, право собственности территориальной общины Киева в лице Киевского городского совета возобновлено во исполнение судебного решения по иску Генеральной прокуратуры.

Как сообщал УНИАН, 2 марта т.г. Высший хозяйственный суд Украины подтвердил право собственности территориальной общины Киева на 80% акций акционерной холдинговой компании «Киевгорстрой».

Летом 2010 года стало известно о попытке продажи в 2009 году пакета акций АХК «Киевгорстрой» в размере 80% за 114 млн. грн. компании ООО «Новый регион». Генеральная прокуратура обжаловала это правовое действие в суде. 29 октября 2010 года Хозяйственный суд Киева признал право собственности территориальной общины города на 80% акций компании, а 18 января 2011 г. Киевский апелляционный хозяйственный суд подтвердил это решение.

Справка УНИАН. Холдинговая компания «Киевгорстрой» – крупнейшая строительная компания Украины. 80% ее акций принадлежат киевской территориальной общине и находятся в управлении Киевской горгосадминистрации.

В холдинг входят 40 открытых акционерных обществ, в которых «Киевгорстрой» владеет от 26 до 30% акций, 6 дочерних предприятий, 51 предприятие – на правах ассоциированных членов.

В 2010 году «Киевгорстрой» ввел в эксплуатацию 210,5 тыс. кв. м жилья в Украине, из них 205,1 тыс. кв. м – в Киеве и 5,4 тыс. кв. м – в регионах (в Севастополе).