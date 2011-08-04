Стоимость торговых площадей в Донецке выросла на 0,26% - до 1 538 долл./кв. м

Средняя стоимость продажи торговых помещений (не в торговых центрах) на вторичном рынке Донецка в июле т.г. выросла на 0,26% (на 4 долл.) – до 1 538 долл./кв. м.

Об этом УНИАН сообщили в консалтинговой компании «SV Development».

Согласно сообщению, самым дешевым оставался Петровский район со средним показателем 1 029 долл./кв.м, самым дорогим - Ворошиловский район, где средняя цена продажи составила 1 919 долл./кв.м.

По данным компании, за указанный период средняя стоимость продажи торговых помещений в Ворошиловском районе снизилась на 0,67% - (13 долл.) - до 1 919 долл./кв. м, в Киевском районе - выросла на 0,37% (6 долл.) - до 1 644 долл./кв. м, в Калининском районе – выросла на 1,87% (28 долл.) - до 1 523 долл./кв. м, в Ленинском районе - выросла на 0,69% (9 долл.) -до 1 314 долл./кв. м, в Куйбышевском районе - выросла на 0,86% (11 долл.) -до 1 287 долл./кв. м, в Пролетарском районе - выросла на 1,43% (17 долл.) - до 1 209 долл./кв. м, в Буденовском районе – снизилась на 0,93% (11 долл.) - до 1 172 долл./кв. м, в Кировском районе – снизилась на 0,53% (6 долл.) -до 1 125 долл./кв. м, в Петровском районе - выросла на 2,49% (25 долл.) -до 1 029 долл./кв. м.