Стоимость торговых помещений в Харькове выросла на 0,81% - до 1 361 долл./кв. м

Средняя стоимость продажи торговых помещений на вторичном рынке Харькова выросла на 0,81% (11 долл.) – до 1 361 долл./кв. м.

Об этом УНИАН сообщили в консалтинговой компании «SV Development».

Согласно сообщению, самым дешевым оставался Орджоникидзевский район со средним показателем 1 165 долл./кв. м, самым дорогим - Киевский район, где средняя цена продажи составила 1 690 долл./кв. м.

По данным компании, за указанный период стоимость торговых площадей в Киевском районе выросла на 1,14% (19 долл.) - до 1 690 долл./кв. м, в Дзержинском районе – выросла на 1,06% (17 долл.) - до 1 618 долл./кв. м, в Ленинском районе – снизилась на 0,36% (5 долл.) - до 1 376 долл./кв. м, в Октябрьском районе – выросла на 0,63% (8 долл.) - до 1 276 долл./кв. м, во Фрунзенском районе - выросла на 1,52% (19 долл.) - до 1 269 долл./кв. м, в Московском районе - выросла на 0,98% (12 долл.) - до 1 239 долл./кв. м, в Коминтерновском районе - выросла на 0,65% (8 долл.) - до 1 230 долл./кв. м, в Червонозаводском районе - выросла на 0,50% (6 долл.) - до 1 208 долл./кв. м, в Орджоникидзевском районе – снизилась на 0,34% (4 долл.) - до 1 165 долл./кв. м.