Стоимость торговых площадей в Днепропетроске выросла на 1,13% - до 1 517 долл./кв. м

Средняя стоимость продажи торговых площадей (не в торговых центрах) на вторичном рынке Днепропетровска в июле т.г. выросла на 1,13% (17 долл.) – до 1 517 долл./кв. м.

Об этом УНИАН сообщили в консалтинговой компании «SV Development».

Согласно сообщению, в июле самым дешевым оставался Амур-Нижнеднепровский район со средним показателем 1 242 долл./кв. м, самым дорогим - Жовтневый район, где средняя цена продажи составила 1 766 долл./кв. м.

По данным компании, за указанный период средняя стоимость торговых площадей в Жовтневом районе выросла на 0,91% (16 долл.) - до 1 766 долл./кв. м, в Бабушкинском районе – выросла на 0,70% (12 долл.) -до 1 723 долл./кв. м, в Красногвардейском районе – выросла на 1,35% (22 долл.) - до 1 650 долл./кв. м, в Кировском районе - выросла на 0,25% (4 долл.) - до 1 581 долл./кв. м, в Индустриальном районе – выросла на 1,94% (25 долл.) -до 1 312 долл./кв. м, в Самарском районе – выросла на 1,04% (13 долл.) - до 1 264 долл./кв. м, в Ленинском районе – выросла на 1,96% (24 долл.) - до 1 250 долл./кв. м, в Амур-Нижнеднепровском районе - выросла на 0,40% (5 долл.) - до 1 242 долл./кв. м.