В Киеве в июле сдано в аренду 1 405 квартир – эксперт
13:17, 04 августа 2011Недвижимость
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В Киеве в июле т.г. сдано в аренду 1 405 квартир. Об этом УНИАН сообщили в агентстве недвижимости SV Realty (консалтинговой компании SV Development).
Согласно сообщению, наибольшим спросом пользовались однокомнатные квартиры (44% сделок), 39% приходится на двухкомнатные квартиры и 17% - на объекты с тремя комнатами и более.
При этом максимальное количество сделок (43%) приходится на квартиры стоимостью до 4,5 тыс. грн. в месяц, 39% - в ценовой категории от 4,5 до 7 тыс. грн. и 18% - в категории свыше 7 тыс. грн.
Напомним, по итогам июня 2011 года в Киеве было сдано в аренду 1 360 квартир.
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