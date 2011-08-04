В Киеве в июле наибольшим спросом пользовались квартиры стоимостью до 50 тыс. долл.

На вторичном рынке жилья Киева в июле т.г. наибольшим спросом пользовались однокомнатные квартиры стоимостью до 50 тыс. долл.

Об этом говорится в обзоре рынка купли-продажи жилой недвижимости по итогам мая сети агентств недвижимости RealDruzi, переданном агентству НИАН.

Согласно обзору, также спросом пользовались двухкомнатные квартиры стоимостью до 70 тыс. долл. и трехкомнатные квартиры стоимостью до 80 тыс. долл. При этом квартиры эконом-класса в отдаленных районах Киева пользовались спросом за счет понижения цены в процессе торга. Наименьшим спросом в июле пользовались квартиры стоимостью более 300 тыс. долл.

В сети агентств отметили, что на протяжении июля в структуре предложения квартир по количеству комнат традиционно преобладали двухкомнатные (32%), трехкомнатные (33%) и однокомнатные (25%) квартиры. Меньше всего в июле на рынке предлагалось многокомнатных квартир (более четырех комнат) – 10%.

По данным RealDruzi, средняя заявленная стоимость квартир в Киеве в июле по сравнению с июнем не изменилась и составила 2 179 долл./кв.м.

По мнению специалистов компании, в августе количество предложений квартир на рынке купли-продажи жилья существенно не изменится. Специалисты компании предполагают, что некоторые собственники отложат продажу квартир до начала осени, так как будут рассчитывать на осеннее повышение цен.

«Уровень спроса в августе останется на уровне июля. Существенных изменений стоимости квартир в августе, по сравнению с июлем, не предвидится», - считают в компании.

Справка УНИАН. Сеть агентств недвижимости RealDruzi – украинская компания, основной сферой деятельности которой является предоставление сервисов в сфере купли-продажи и аренды жилой и коммерческой недвижимости.

В базе компании представлено более 60 000 объектов жилой и коммерческой недвижимости г. Киева и Киевской области.