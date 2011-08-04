"XXI век" продал ТЦ «Квадрат Лукьяновка» за 14 млн. долл. для реструктуризации долга

Девелоперская компания «XXI век» продала торговый центр «Квадрат Лукьяновка» в Киеве за 14 млн. долл. компании Monkar Limited для реструктуризации кредита на сумму 32,7 млн. долл., выданного «Укрсиббанком».

Об этом говорится в сообщении компании, размещенном на сайте Лондонской фондовой биржи.

Согласно сообщению, на первом этапе реструктуризации "Укрсиббанк" передал долгосрочные кредиты Kyivsky Kashtany LLC, Khrizolit LLC, Torgovy Centre A CJSC и Kvadrat Ukraine CJSC на общую сумму в 32,7 млн. долл. третьим лицам, входящим в группу.

На втором этапе задолженность в 12,1 млн. долл. была отменена при условии, что «XXI Век» выплатит часть долга в 16,6 млн. долл. немедленно, а оставшиеся 4 млн. долл. - до 12 мая 2012 г.

На третьем этапе для выплаты 16,6 млн. долл. «XXI Век» продал компании Monkar Limited ТЦ «Квадрат Лукьяновка» за 14 млн. долл., заключив опцион на обратный выкуп торгового центра в течении 5 лет от даты продажи.

Как сообщал УНИАН, компания «XXI Век» провела реструктуризацию задолженности на сумму 222 млн. долл. В результате реструктуризации основным акционером компании стал О.САЛМИН, который занял должность генерального директора компании.

25 января т.г. была проведена реструктуризация задолженности компании «XXI Век», в результате которой владельцы облигаций «XXI Века» на 175 млн. долл. получили долю в компании.

Кроме того, для привлечения 20 млн. долл. компания эмитировала 268,4 млн. акций в пользу компании Ovaro. Таким образом, доля Ovaro в капитале компании составила 60,1%.

75% Ovaro принадлежат О.САЛМИНУ, 25% – компании Reachcom, подконтрольной Renaissance Group Holdings Limited.

Справка УНИАН. Компания «XXI Век» – украинский девелопер. С декабря 2005 года акции компании котируются на Лондонской фондовой бирже (привлечено 139 млн. долл.). В мае 2007 года компания осуществила выпуск евробондов и привлекла 175 млн. долл. под развитие проектов недвижимости в Украине. Торговля акциями компании на Лондонской фондовой бирже была приостановлена из-за необнародования аудированной финансовой отчетности за 2009 год. С 26 января т.г. торговля акциями девелопера возобновлена.