Бригинец: строительство подземных паркингов в центре приведет к разрушению исторических зданий

Председатель комиссии Киевсовета по вопросам культуры и туризма Александр БРИГИНЕЦ считает, что строительство подземных паркингов в центре Киева приведет к уничтожению зеленых зон и разрушению исторических сооружений.

Об этом говорится в переданном УНИАН комментарии А.БРИГИНЦА по поводу планов столичной горгосадминистрации построить восемь паркингов на более чем 3 тысячи мест до 2015 года, которые были объявлены во время общественного обсуждения Стратегии развития Киева до 2025 года.

«Строительство подземных парковок в центре столицы может уничтожить исторические здания, как это произошло с домами рядом со скандальным строительством по улице Пирогова, 2/37. Ни статус памятника, ни обращения жильцов домов так и не остановило разрушения этих памятников. Аналогичных примеров достаточно много», - сказал А.БРИГИНЕЦ.

Депутат Киевсовета на примере скандального сооружения дома на улице Пирогова объяснил механизм разрушения домов. По его словам, когда впритык к памятникам и под ними начались земельные работы, изменилось движение подземных вод и дома стали разрушаться. Такая же ситуация, отметил А.БРИГИНЕЦ, может произойти с любым домом в связи с земельными работами, которые от вымывания водой почвы под фундаментом проседают и разрушаются.

«Если власть действительно хочет спасти центр города от транспортного коллапса, нужно объявить его пешеходной зоной, а все административные учреждения, в том числе и Киевсовет и офисы управлений КГГА, вынести за пределы туристической пешеходной зоны. Таким образом, решится сразу несколько проблем: транспорт с центральных улиц исчезнет, а исторический центр сохранится», - убежден А.БРИГИНЕЦ.

Депутат считает, что помещения, освобожденные от админучреждений, можно будет передать музеям, галереям, театрам и другим учреждениям туристической и культурной инфраструктуры.

В пресс-службе напоминают, что по инициативе А.БРИГИНЦА из повестки дня сессии Киевсовета 14 июля был снят вопрос о строительстве паркинга на улице Прорезная, которое могло уничтожить сквер. Речь идет о проекте решения о предоставлении разрешения на разработку проекта землеустройства по отводу земельного участка коммунальному предприятию «Киевпастранспарксервис» по улице Прорезная (от улицы Крещатик до улицы Пушкинская) в Шевченковском районе города Киева для строительства и эксплуатации подземного многоуровневого паркинга с объектами транспортной инфраструктуры.