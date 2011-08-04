В Украине планируют ввести единый порядок формирования тарифов на ЖКУ, а не единые тарифы

В Украине планируется ввести единый порядок формирования тарифов на жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ), а не единые тарифы для населения по всей стране.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции сообщил член Национальной комиссии регулирования рынка коммунальных услуг Юрий ХИВРИЧ.

«У нас был утвержден постановлением Кабмина порядок на тариф по воде и теплу. Когда НКРЭ (Национальная комиссия регулирования электроэнергетики – УНИАН) взяла на себя эти функции, она свой порядок сформировала. У нас получилось так, что для предприятий, которые получают лицензии в обладминистрации, - один порядок, а для лицензиатов – другой порядок. Поэтому эти документы были отработаны и выработан один порядок на тепло, один порядок на воду, на содержание жилых домов, на газ и электроэнергию. Эти все пять порядков объединены в одно постановление Кабмина, которое сегодня говорит о том, что это единая методика разработки и утверждения тарифов на территории Украины. Но речь не идет о выравнивании тарифов на всей территории», - сказал он.

Ю.ХИВРИЧ уточнил, что порядок был разработан Министерством по вопросам ЖКХ и принят Кабмином, но сейчас направлен на повторное рассмотрение из-за реструктуризации министерства.

В свою очередь член комиссии Валерий КАЛЬЧЕНКО добавил, что такие порядки по формированию тарифов на тепловую энергию, питьевую воду, газ, электроэнергию для поставки населению действовали отдельно, но они не предусматривали формирование тарифов на производство, транспортировку и поставку тепловой энергии, а также в них не была определена структура себестоимости тарифа.

«До этого лицензиат шел в ценовую инспекцию, формировал и защищал свои расходы, и ценовая инспекция делала выводы о себестоимости одной гигакалории или одного метра кубического питьевой воды. С этими выводами лицензиат шел к местным органам местной власти, и те принимали решение и утверждали тариф. После этого не было обратной связи, как та структура тарифа выполнялась лицензиатом при выполнении своих обязательств. На сегодня… лицензиат будет защищать как уровень тарифов, так и структуру себестоимости. И контролироваться будут расходы по структуре себестоимости… Это и будут функции новой комиссии», - пояснил он.

Глава комиссии Валерий САРАТОВ также сообщил, что разработаны семь методик по утверждению потерь предприятий, предоставляющих коммунальные услуги. «Они находятся в состоянии утверждения, и Минрегионстрой планирует их утвердить приказом и после этого утвердить в Минюсте", - добавил он.

В.КАЛЬЧЕНКО уточнил, что методики формирования потерь и расходов – это нормирование энергетических ресурсов, которые используются при отпуске 1 куб. м питьевой воды и 1 гигакалории тепла, чтобы доставить их к потребителю.

«Это база, которая является основанием для того, чтобы мы могли принимать материалы от наших лицензиатов для защиты себестоимости тарифов…» - сказал он.

В.КАЛЬЧЕНКО отметил, что процедура рассмотрения комиссией документов от тепло- и водоснабжающих предприятий будет занимать 30 дней.

Он также добавил, что разработаны ежемесячные, поквартальные и годовые формы отчетности для лицензиатов, непредоставление которых считается нарушением и позволит комиссии провести проверку предприятия.