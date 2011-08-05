В Херсоне запускают пилотный проект по раздельной утилизации мусора

В Херсоне запускают пилотный проект по раздельной утилизации бытового мусора.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе мэрии областного центра, пилотный проект по раздельному сбору твердых бытовых отходов (ТБО) в течение августа-сентября текущего года будет внедрять отдел коммунального хозяйства и благоустройства города.

По информации начальника горуправления коммунального хозяйства Александра КАЛЮЖНОГО, определенно 6 участков, в основном в центре города, на которых проводится апробация проекта - ул. Железнодорожная, просп. Ушакова, пл. Свободы, 40 лет Октября.

По информации А.КАЛЮЖНОГО, на указанных участках ТБО будут собирать с разделением на две группы: первая – пластмасса, стекло и бумага, вторая – пищевые отходы. Для такого разделения установлены отдельные мусорные контейнеры.

Проект внедрен с целью совершенствования порядка предоставления услуг по вывозу бытовых отходов, создания эффективных условий, для защиты прав потребителей.

Однако каким будет продолжение пилотного проекта в перспективе, А.КАЛЮЖНЫЙ не сообщил.

Как сообщал УНИАН, аналогичный пилотный проект в 2007 году проводился в райцентре Геническ Херсонской области, где мусор сортировался на 4 группы. Оператором сортировки и утилизации ТБО в Геническе была киевская компания «Амако». Однако о полноценном внедрении данной системы утилизации мусора в Геническе позже не сообщалось.