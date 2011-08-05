Стоимость офисных площадей в Харькове во ІІ квартале снизилась на 21,5% - до 8 177 грн./кв. м

Средняя стоимость продажи офисных площадей в Харькове во II квартале т.г. снизилась на 21,5% по сравнению с I кварталом т.г. – до 8 177 грн./кв. м.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе компании «Авантаж» (Харьков).

По информации службы маркетинга компании, уровень стоимости офисов «снизили» несколько недостроенных зданий, которые были предложены к продаже. Помещения позиционируются собственниками как офисные и продаются по низким, адекватным для недостроя ценам.

В компании отметили, что средняя стоимость офисных площадей класса «В» на конец второго квартала составила 8 177 грн./кв. м, класса «С» - 3 618 грн./кв. м.

При этом во II квартале т.г. средняя стоимость аренды офисов в Харькове снизилась на 5% по сравнению с I кварталом т.г. - до 83,5 грн./кв. м. «Удешевление аренды носит сезонный характер и связано с невысокой активностью арендаторов, которая является традиционной для периода отпусков», - считают специалисты компании.

По данным компании, стоимость аренды офисов класса «А» во втором квартале т.г. составила 160 грн./кв. м, класса «B» – 90 грн./кв. м, класса «С» – 71 грн./кв. м.

Как отметили специалисты службы маркетинга, в совокупном предложении офисных площадей Харькова 25% занимает продажа, 75% – аренда.

Справка УНИАН. Инвестиционно-строительная корпорация «Авантаж» (г. Харьков) осуществляет свою деятельность в четырех направлениях: девелопмент, строительство, инвестиционная деятельность и корпоративное управление предприятиями.

«Макрокап Групп» (Makrocap Group, г. Харьков) – девелоперский холдинг, предоставляющий услуги в сфере девелопмента от разработки концепций и проектирования до строительства и управления готовыми объектами недвижимости различного типа. Группа также реализует проекты во Львове, Одессе, Крыму и украинских Карпатах.