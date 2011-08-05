Стоимость офисных площадей в Одессе снизилась на 0,27% - до 1 тыс. 824 долл./кв. м

Средняя стоимость офисных площадей (не в бизнес-центрах) на вторичном рынке Одессы в июле т.г. снизилась на 0,27% (5 долл.) - до 1 824 долл./кв. м.

Об этом УНИАН сообщили в консалтинговой компании «SV Development».

Согласно сообщению, в июле т.г. дешевым оставался поселок Котовского со средним показателем 1 454 долл./кв. м, самым дорогим - Приморский район, где средняя цена продажи составила 2 063 долл./кв. м.

По данным компании, за указанный период средняя стоимость офисных площадей в Приморском районе снизилась на 0,34% (7 долл.) - до 2 063 долл./кв. м, в районе Таирово – снизилась на 1,08% (19 долл.) - до 1 747 долл./кв. м, в районе Черемушки - выросла на 0,96% (15 долл.) - до 1 573 долл./кв. м, в районе Молдаванка - снизилась на 0,88% (13 долл.) - до 1 462 долл./кв. м, в поселке Котовского - выросла на 0,48% (7 долл.) - до 1 454 долл./кв. м.