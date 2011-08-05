Стоимость офисных площадей во Львове снизилась на 0,06% - до 1 746 долл./кв.м

Средняя стоимость продажи офисных площадей (не в бизнес-центрах) на вторичном рынке Львова в июле т.г. снизилась на 0,06% (1 долл.) - до 1 746 долл./кв. м

Об этом УНИАН сообщили в консалтинговой компании «SV Development».

Согласно сообщению, самым дешевым оставался Сыховский район со средним показателем 1 500 долл./кв. м, самым дорогим - Галицкий район, где средняя цена продажи составила 2 216 долл./кв. м.

По данным компании, за указанный период средняя стоимость офисных площадей в Галицком районе снизилась на 0,40% (9 долл.) - до 2 216 долл./кв. м, во Франковском районе – снизилась на 1,16% (20 долл.) - до 1 707 долл./кв. м, в Зализнычном районе – выросла на 0,82% (13 долл.) - до 1 594 долл./кв. м, в Лычаковском районе – снизилась на 0,63% (10 долл.) - до 1 573 долл./кв. м, в Шевченковском районе - выросла на 0,91% (14 долл.) - до 1 555 долл./кв. м, в Сыховском районе – выросла на 2,32% (34 долл.) - до 1 500 долл./кв. м.