Стоимость офисных площадей в Донецке снизилась на 0,07% - до 1 442 долл./кв.м

Средняя стоимость офисных площадей (не в бизнес-центрах) на вторичном рынке Донецка в июле т.г. снизилась на 0,07% (1 долл.) - до 1 442 долл./кв. м.

Об этом УНИАН сообщили в консалтинговой компании «SV Development».

Согласно сообщению, в июле т.г. самым дешевым оставался Петровский район со средним показателем 913 долл./кв. м., самым дорогим - Ворошиловский район, где средняя цена продажи составила 1 832 долл./кв. м.

По данным компании, за указанный период средняя стоимость офисных помещений в Ворошиловском районе снизилась на 0,22% (4 долл.) - до 1 832 долл./кв. м, в Киевском районе - снизилась на 0,93% (14 долл.) - до 1 488 долл./кв. м, в Калининском районе - снизилась на 0,94% (13 долл.) - до 1 377 долл./кв. м, в Ленинском районе - выросла на 1,07% (13 долл.) - до 1 233 долл./кв. м, в Куйбышевском районе - снизилась на 0,34% (4 долл.) - до 1 181 долл./кв. м, в Буденовском районе - выросла на 1,30% (15 долл.) - до 1 167 долл./кв. м, в Пролетарском районе - выросла на 1,51% (17 долл.) - до 1 144 долл./кв. м, в Кировском районе - выросла на 0,73% (8 долл.) - до 1 108 долл./кв. м, в Петровском районе - выросла на 1,22% (11 долл.) - до 913 долл./кв. м.