Стоимость офисных площадей в Харькове в июле выросла на 0,16% - до 1 242 долл./кв.м

Средняя стоимость продажи офисных площадей (не в бизнес-центрах) на вторичном рынке Харькова в июле т.г. выросла на 0,16% (2 долл.) - до 1 242 долл./кв. м.

Об этом УНИАН сообщили в консалтинговой компании «SV Development».

Согласно сообщению, в июле самым дешевым оставался Фрунзенский район со средним показателем 1 115 долл./кв. м., самым дорогим - Киевский район, где средняя цена продажи составила 1 549 долл./кв. м.

По данным компании, за указанный период средняя стоимость офисных помещений в Киевском районе снизилась на 0,32% (5 долл.) - до 1 549 долл./кв. м, в Дзержинском районе - снизилась на 0,54% (8 долл.) - до 1 460 долл./кв. м, в Ленинском районе - снизилась на 0,24% (3 долл.) - до 1 264 долл./кв. м, в Коминтерновском районе - выросла на 1,23% (14 долл.) - до 1 148 долл./кв. м, в Московском районе - выросла на 1,06% (12 долл.) - до 1 142 долл./кв. м, в Октябрьском районе - снизилась на 0,78% (9 долл.) - до 1 141 долл./кв. м, в Червонозаводском районе - выросла на 0,44% (5 долл.) - до 1 137 долл./кв. м, в Орджоникидзевском районе - выросла на 1,08% (12 долл.) - до 1 121 долл./кв. м, во Фрунзенском районе - снизилась на 0,45% (5 долл.) - до 1 115 долл./кв. м.