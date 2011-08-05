Стоимость офисных площадей в Днепропетровске выросла на 0,29% - до 1 394 долл./кв.м

Средняя стоимость продажи офисных помещений (не в бизнес-центрах) на вторичном рынке Днепропетровска в июле т.г. выросла на 0,29% (4 долл.) – до 1 394 долл./кв. м.

Об этом УНИАН сообщили в консалтинговой компании «SV Development».

Согласно сообщению, в июле самым дешевым оставался Ленинский район со средним показателем 1 145 долл./кв. м, самым дорогим - Жовтневый район, где средняя цена продажи составила 1 646 долл./кв. м.

По данным компании, за указанный период средняя стоимость офисных помещений в Жовтневом районе выросла на 0,67% (11 долл.) - до 1 646 долл./кв. м, в Бабушкинском районе - выросла 0,68% (11 долл.) - до 1 639 долл./кв. м, в Красногвардейском районе – снизилась на 0,20% (3 долл.) - до 1 479 долл./кв. м, в Кировском районе – снизилась на 0,70% (10 долл.) - до 1 413 долл./кв. м, в Амур-Нижнеднепровском районе – выросла на 0,94% (11 долл.) - до 1 185 долл./кв. м, в Самарском районе - выросла на 0,42% (5 долл.) - до 1 183 долл./кв. м, в Индустриальном районе – снизилась на 0,26% (3 долл.) - до 1 170 долл./кв. м, в Ленинском районе - выросла на 2,23% (25 долл.) - до 1 145 долл./кв. м.