Попов обещает уже в августе начать финансирование ремонта домов, в которых созданы ОСМД

Киевская власть планирует уже в августе начать финансирование ремонта домов, в которых созданы ОСМД. Об этом сообщил председатель Киевской городской государственной администрации Александр ПОПОВ, сообщили УНИАН в пресс-службе КГГА.

В частности, он отметил, что Программа реформирования жилищно-коммунального хозяйства Украины предусматривает образование на добровольных началах до 1 января 2015 года совладельцев многоквартирных домов. Именно в эти сроки киевлянам, которые создали ОСМД, будет оказываться грантовая поддержка на проведение ремонта того жилищного фонда, где они проживают.

«Наши шаги уже в этом году направлены на поддержку инициатив киевлян, которые хотят создать ОСМД, и буквально уже с августа месяца мы начинаем финансирование капитального ремонта или реконструкции жилья, где существует или планируется создание таких объединений», – сказал А.ПОПОВ.